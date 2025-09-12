Γιώργος Μαζωνάκης: Έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο TikTok μετά τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο (vid)

Μία μέρα γεμάτη από εξελίξεις ήταν η σημερινή για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος, μετά την κατάθεση μήνυσης κατά της οικογένειάς του, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο TikTok, σχολιάζοντας με το δικό του τρόπο την περιπέτειά του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9) στα δικαστήρια, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, για να υποβάλει μήνυση για τον παράνομο εγκλεισμό του.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, επέλεξε αυτή τη μέρα για να καταθέσει τη μήνυση, ενώ πρόσθεσε ότι στόχος του είναι να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που έχουν υποστεί παρόμοια περιστατικά, καθώς θεωρεί ότι η ακούσια νοσηλεία δεν εφαρμόζεται σωστά στη χώρα.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, επιβεβαίωσε πως η μήνυση στρέφεται κατά των γονέων, των αδελφών του, καθώς και μιας οικογενειακής φίλης.

Το TikTok και το τραγούδι «Τρελός»

Λίγη ώρα αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να κάνει και μία δημόσια δήλωση μέσω του νέου του λογαριασμού στο TikTok. Στο πρώτο του βίντεο, με ένα σατιρικό ύφος, είπε στο μικρόφωνο: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία».

Αμέσως μετά, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης άρχισε να τραγουδάει το κομμάτι «Τρελός» που είχε κυκλοφορήσει το 2015, χρησιμοποιώντας την τέχνη του για να σχολιάσει το γεγονός.

Με την κίνησή του αυτή, ο Γιώργος Μαζωνάκης δείχνει ότι, παρά την ψυχοφθόρα δοκιμασία που βιώνει, δεν έχει χάσει ούτε το χιούμορ του ούτε την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει νομικά, αλλά και να επικοινωνήσει την εμπειρία του με το κοινό με τον δικό του τρόπο.

Δείτε το βίντεο του τραγουδιστή στο TikTok: