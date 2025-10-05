Γιώργος Λιβάνης – Ανδρομάχη: Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου – Βάφτισαν και τον γιο τους (Φωτογραφίες)

Σε μια λαμπρή διπλή τελετή που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5/10 ο Γιώργος Λιβάνης και η σύζυγός του Ανδρομάχη παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο τους.

Συγκεκριμένα, σε ένα λαμπερό και ρομαντικό σκηνικό οι δυο τραγουδιστές ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε γάμο στο Κορωπί, ενώ συνάμα έδωσαν το όνομα Γεράσιμος στον γιο του, το οποίο είναι και το όνομα του πατέρα του Γιώργου Λιβάνη.

Το ζευγάρι, που από τότε που απέκτησε τον γιο του βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα, επέλεξε να επισφραγίσει τον έρωτά του σε έναν γάμο σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Νονοί του μικρού ήταν η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης, επίσης φίλοι του ζευγαριού, ενώ κουμπάροι του ζευγαριού του ήταν δύο στενοί φίλοι τους, η Μικαέλα Ιωνά και ο Παναγιώτης Γλεντζής.



Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το παρών στην διπλή τελετή του ζευγαριού ήταν οι Άντζελα Δημητρίου, Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου, Φίλιππος Κούρκουλος, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, Νικηφόρος Βυθούλκας, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Δέσποινα Μοιραράκη, καθώς και οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος.

Παράλληλα, το «παρών» έδωσε και ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της δισκογραφικής Panik, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι με πολύ τραγούδι όπως ήταν αναμενόμενο αλλά και χορό.