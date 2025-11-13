Γιώργος Κρικοριάν: «Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη»

Για τη νέα σελίδα που έχει γυρίσει στην προσωπική της ζωή η Δανάη Μπάρκα μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Κρικοριάν. Μεταξύ άλλων, ο καλός της φίλος αποκάλυψε ότι η ηθοποιός και παρουσιάστρια είναι πολύ ερωτευμένη.

«Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη. Πριν το δημοσίευμα ότι παντρεύεται ήμουν σπίτι της. Ήταν εκεί μαζί με τον σύντροφό της, θα τη δώσω στεγνά…. Εξαιρετικό παιδί αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θέλω να πιστεύω ότι αν υπήρχε ενδεχόμενο για γάμο, θα το ήξερα», ανέφερε ο Γιώργος Κρικοριάν.

«Αν ήμουν καλεσμένος, δεν θα στο έλεγα. Η ώρα η καλή, θα δούμε», συμπλήρωσε.