Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
LIFESTYLE

Γιώργος Κρικοριάν: «Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη»

«Θέλω να πιστεύω ότι αν υπήρχε ενδεχόμενο για γάμο, θα το ήξερα»

Γιώργος Κρικοριάν: «Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη»
@danai_barka / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Για τη νέα σελίδα που έχει γυρίσει στην προσωπική της ζωή η Δανάη Μπάρκα μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Κρικοριάν. Μεταξύ άλλων, ο καλός της φίλος αποκάλυψε ότι η ηθοποιός και παρουσιάστρια είναι πολύ ερωτευμένη.

«Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη. Πριν το δημοσίευμα ότι παντρεύεται ήμουν σπίτι της. Ήταν εκεί μαζί με τον σύντροφό της, θα τη δώσω στεγνά…. Εξαιρετικό παιδί αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θέλω να πιστεύω ότι αν υπήρχε ενδεχόμενο για γάμο, θα το ήξερα», ανέφερε ο Γιώργος Κρικοριάν.

«Αν ήμουν καλεσμένος, δεν θα στο έλεγα. Η ώρα η καλή, θα δούμε», συμπλήρωσε.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ»

«Ό,τι κι αν επινοεί η ΝΔ για να θολώσει τα νερά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και είναι αποκλειστικά “γαλάζιο”» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών και των “γαλάζιων ΚΥΔ” δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από φθηνούς αντιπερισπασμούς. Η αλήθεια είναι απλή: η ΝΔ κυβερνά έξι χρόνια και […]