Γιώργος Καράβας: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο με την οικογένεια του – Το “ατύχημα” που είχαν

Το σπίτι του Γιώργου Καράβα μπήκε σε γιορτινά κλίμα, καθώς αυτός με την οικογένεια του στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο περίπου 20 ημέρες πριν έρθει επίσημα η μέρα των Χριστουγέννων.

Το δέντρο του σπιτιού στόλισαν ο Γιώργος Καράβας μαζί με τη σύζυγο του, Ραφαέλα Ψαρρού και τα παιδιά τους, ανεβάζοντας το βίντεο στα social media. Σε ένα εντυπωσιακό σπίτι ζει η οικογένεια με αρκετά minimal στοιχεία, ωστόσο το δέντρο θα δώσει λίγο χρώμα στο σπίτι τους.

«Στολίσαμε… και φυσικά ΚΑΤΙ έπρεπε να πάει στραβά(περίμενε μέχρι το τέλος ). Η αγαπημένη μου εποχή officially ξεκίνησε Πείτε μου… σας έχει συμβεί ποτέ αυτό ή μόνο εμείς», έγραψε η σύζυγος του Γιώργου Καράβα στο Instagram, αφού στο τέλος του βίντεο βλέπουμε το «ατύχημα» με το δέντρο που πέφτει κάτω.

Ο Γιώργος Καράβας σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK! είχε μιλήσει για την οικογένειά του αποκαλύπτοντας ότι όταν πήρε την απόφαση να κάνει παιδιά, άνθρωποι του κύκλου του είχαν αντιρρήσεις.

«Όταν το 2011 αποφάσισα να κάνω οικογένεια. Όλοι στον κύκλο μου, αν όχι ήταν αντίθετοι, είχαν σίγουρα δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Εγώ τότε πάτησα στα πόδια μου και είπα “αυτό θέλω και είμαι έτοιμος να το δημιουργήσω και να αντιμετωπίσω τις όποιες δυσκολίες θα φέρει”. Ξέρεις ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκεί, γι’ αυτό είναι και το μεγαλύτερο πράγμα που καλείσαι να δημιουργήσεις. Αν μπορείς να καταφέρεις αυτό, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Καράβας.