Γιώργος Καράβας: Οι δηλώσεις του πριν φύγει για τον Άγιο Δομίνικο – «Είναι κάτι που ήθελα και έγινε»

Λίγο πριν την αναχώρηση για τον Άγιο Δομίνικο, ο Γιώργος Καράβας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα», αποκαλύπτοντας το κλίμα που επικρατεί πριν την πρεμιέρα του «Exathlon». Ο παρουσιαστής και οι παίκτες ετοιμάζονται για την πρώτη τους δοκιμασία, ενώ η προσμονή για την πρεμιέρα της εκπομπής στον ΣΚΑΪ τον Σεπτέμβριο είναι μεγάλη.

«Είμαι πανέτοιμος, το περίμενα πως και πως. Υπάρχει δημιουργικό άγχος. Υπάρχει ενθουσιασμός και χαρά γι’ αυτό το ταξίδι που έρχεται. Έχω θετικά συναισθήματα, ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή είναι κάτι που ήθελα και τελικά έγινε», είπε αρχικά ο Γιώργος Καράβας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Exathlon είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πείνα στο Exathlon, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτό που έρχεται είναι πολύ συναρπαστικό. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι το κύριο event του παιχνιδιού», συμπλήρωσε το γνωστό μοντέλο.

Η ανακοίνωση για το Exathlon

Το EXATHLON, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Με εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο της μόδας και με μεγάλη αγάπη στον αθλητισμό (αθλητής και ο ίδιος), ο Γιώργος Καράβας αναλαμβάνει φέτος στον ΣΚΑΪ την παρουσίαση του πιο θεαματικού, αθλητικού, τηλεοπτικού event, του εκρηκτικού EXATHLON. Όπλα του, εκτός από την άνεση μπροστά στην κάμερα και τις σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, είναι το έξυπνο χιούμορ, το επικοινωνιακό χάρισμα και το αγωνιστικό του πνεύμα.

Από τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καράβας παρουσιάζει την έκρηξη της αντοχής, τη μαγεία του αγώνα, τη δίψα για τη νίκη, στο πρωτοεμφανιζόμενο και συναρπαστικό EXATHLON.