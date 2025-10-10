Γιώργος Καράβας: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τo Exathlon – «Μου άφησε μία πολύ γλυκιά γεύση», είπε

Ο Γιώργος Καράβας επέστρεψε στην Αθήνα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του ως παρουσιαστής του «Exathlon» στον Άγιο Δομίνικο. Λίγο πριν την προβολή του μεγάλου φινάλε του ριάλιτι επιβίωσης στον ΣΚΑΪ απόψε, ο παρουσιαστής και μοντέλο μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, μοιραζόμενος τις εντυπώσεις του.

Πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Καράβας αναφέρθηκε εκτενώς στην εμπειρία του από τα γυρίσματα, περιγράφοντας την καθημερινότητά του στον Άγιο Δομίνικο και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η παραγωγή και οι παίκτες.

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Καράβας

«Μου άφησε μία πολύ γλυκιά γεύση, αυτό που ουσιαστικά ζήταγα και έγινε ήταν να βγάλω το 100% του εαυτού μου και να είμαι αυθεντικός. Εννοείται παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης, είναι μέρος της δουλειάς. Σίγουρα είναι δείκτης, δεν νομίζω είναι η ουσία», είπε αρχικά ο Γιώργος Καράβας.

Και πρόσθεσε: «Κάθε νέα τηλεοπτική χρονιά είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Ο κόσμος έχει πολλές επιλογές να βλέπει, νομίζω ότι τα νούμερα αλλάζουν. Το μόνο που μένει είναι η εμπειρία και η σύνθεση που κάνει ο καθένας με τον κόσμο. Πορεύομαι με αισιοδοξία».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: