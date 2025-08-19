Γιώργος Καράβας: Έφτασε στον Άγιο Δομίνικο για το «Exathlon» – Το πρώτο μήνυμα του παρουσιαστή

Ο Γιώργος Καράβας, ο παρουσιαστής του «Exathlon», έφτασε στον Άγιο Δομίνικο μαζί με τους παίκτες, σηματοδοτώντας την έναρξη του μεγάλου αυτού εγχειρήματος. Ο ίδιος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τις πρώτες του εικόνες από την άφιξή του, ενώ λίγο πριν την αναχώρησή του είχε εκφράσει την ανυπομονησία του για το νέο του βήμα.

Το πρώτο μήνυμα από τον Άγιο Δομίνικο

Σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, ο Γιώργος Καράβας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από το ταξίδι του, από το αεροπλάνο μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο έδαφος του Αγίου Δομίνικου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Exathlon: Αναχώρησαν ο παρουσιαστής και οι παίκτες για τον Άγιο Δομίνικο – Δείτε φωτογραφίες

Λίγο αργότερα, σε ένα story, ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως είχε ήδη φτάσει στο ξενοδοχείο. Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, έδειξε πως είναι έτοιμος να ξεπεράσει ακόμα και τις επιπτώσεις του jet lag, επιλέγοντας το τρέξιμο για να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

«Έπειτα από 14 ώρες πτήσης είμαστε στον Άγιο Δομίνικο, η ώρα εδώ είναι 7 ώρες πίσω, έχω κοιμηθεί 3 ώρες, και ποια είναι η καλύτερη λύση για το jet lag; Το τρέξιμο», ανέφερε το γνωστό μοντέλο.

Λίγο πριν αναχωρήσει, ο Γιώργος Καράβας είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα», όπου είχε αποκαλύψει τον ενθουσιασμό του για το νέο του ρόλο: «Είμαι πανέτοιμος, το περίμενα πως και πως. Υπάρχει δημιουργικό άγχος. Υπάρχει ενθουσιασμός και χαρά γι’ αυτό το ταξίδι που έρχεται. Έχω θετικά συναισθήματα, ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή είναι κάτι που ήθελα και τελικά έγινε».

Δείτε τις φωτογραφίες: