Γιατί όλοι μιλάνε για την Κατερίνα Λιόλιου; Ο δυνατός έρωτας με τον Χάρη Παπατζανή & το viral hit «Λογαριασμός»

Η Κατερίνα Λιόλιου διανύει αδιαμφισβήτητα την πιο «δυνατή» περίοδο της καριέρας της, καταφέρνοντας να μονοπωλεί το ενδιαφέρον τόσο για τις μουσικές της επιτυχίες όσο και για την ισορροπημένη προσωπική της ζωή.

Το viral φαινόμενο «Λογαριασμός»

Δεν είναι συχνό ένα τραγούδι να γίνεται viral πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα, αλλά ο «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου το πέτυχε.

Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026 από την Panik Platinum, «έσπασε» τα κοντέρ στο TikTok, με το ρεφρέν του να γίνεται το απόλυτο soundtrack της νυχτερινής διασκέδασης.

Ο δυνατός έρωτας με τον Χάρη Παπατζανή

Πίσω από τα λαμπερά φώτα της πίστας, η τραγουδίστρια έχει βρει το δικό της λιμάνι στον Χάρη Παπατζανή. Ο ίδιος, δεν είναι απλώς ο σύντροφός της, αλλά ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τη βιομηχανία της μουσικής ως στέλεχος (Head of Bookings) στην Panik Records. NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Χάρης Παπατζανής μετρούν ήδη πάνω από τρία χρόνια κοινής πορείας. Η σχέση τους πέρασε στο επόμενο στάδιο με τη συγκατοίκηση, η οποία οριστικοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2024, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για την καθημερινότητά τους.

Το ζευγάρι αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2025. Παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα για «σύννεφα» στη σχέση τους, οι κοινές τους εμφανίσεις στο νησί των Ανέμων επιβεβαίωσαν ότι παραμένουν ερωτευμένοι και αχώριστοι.

Τον Ιούλιο του ίδιου καλοκαιριού, επισκέφτηκαν το νησί για ένα σύντομο διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, απαθανατίστηκαν σε γνωστή παραλία να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο εργάζονται στον χώρο της showbiz, όσον αφορά την προσωπική τους ζωή επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Σε μια από τις σπάνιες φορές, η Κατερίνα Λιόλιου είχε δηλώσει στο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά, πως ο Χάρης είναι ο άνθρωπος που την ηρεμεί και τη στηρίζει σε κάθε της βήμα.

«Δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπό σου — ειδικά όταν είστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στη δουλειά και στην καθημερινότητά μας, και νιώθω πραγματικά τυχερή που συνεργαζόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει, και τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει λειτουργήσει σαν μέντοράς μου», είχε αναφέρει η τραγουδίστρια για τον σύντροφό της.

Οι δυό τους αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του εγχώριου lifestlyle και βρίσκονται διαρκώς ο ένας στο πλευρό του άλλου.