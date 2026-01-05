Γιάννης Βογιατζής: Έγινε 100 ετών – «Δεν έχω πίεση, δεν πίνω, δεν καπνίζω και δεν έχω ένοχη συνείδηση»

Ο καταξιωμένος ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και τη Χριστιάνα Κοχλατζή. Έχοντας πρόσφατα γιορτάσει τα 100ά του γενέθλια, μοιράστηκε σκέψεις και αναμνήσεις από την πολυετή του διαδρομή στην τέχνη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, αναφέρθηκε εκτενώς στην επαγγελματική του πορεία αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου. Με την ωριμότητα του αιώνα που κουβαλά, εξομολογήθηκε τις εμπειρίες του από τον χώρο του θεάματος και τη ζωή.

Όλα όσα δήλωσε ο Γιάννης Βογιατζής

«Τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να φεύγεις και να μην κοιτάς πίσω σου. Έχω ενέργεια για ζωή γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνο», είπε αρχικά ο Γιάννης Βογιατζής.

Και πρόσθεσε: «Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος, γιατί αν το σκέφτομαι, θα σμικρυνθεί. Δεν έχω πίεση, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω ένοχη συνείδηση. Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά».

«Τα σήριαλ και όλα αυτά, δεν τα παρακολουθώ γιατί μου θυμίζουν τους πρώτους αγώνες που κάνει ένας υποψήφιος ηθοποιός. Αν κάποιον ηθοποιό τον αντιπαθούσα, δεν θα το έδειχνα πάνω στη δουλειά, αρκεί να γινόταν η δουλειά σωστά», παραδέχτηκε ο σπουδαίος ηθοποιός.

«Προσπαθώ να μην νιώθω την ηλικία μου γιατί στεναχωριέμαι για πράγματα που έκανα και δεν με τιμούσαν», κατέληξε ο Γιάννης Βογιατζής.

