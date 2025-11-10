Γιάννης Στάνκογλου: «Είμαι πέντε χρόνια ελεύθερος – Είναι δική μου επιλογή»

Στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4» κάθισε το απόγευμα της Δευτέρας ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου και μίλησε για την προσωπική του ζωή, τα παιδιά του και το διαζύγιο με τη σύζυγό του.

«Είναι δική μου επιλογή το να είμαι ελεύθερος, δεν είναι πάντα εύκολο. Στην αρχή έχασα τον μπούσουλα αλλά τώρα κλείνουμε πενταετία από τον χωρισμό. Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους και είναι και πολύ ωραία και μέσα στο σπίτι. Έχω φτιάξει ένα σπίτι το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ, να κάθομαι μέσα εκεί, να διαβάζω, να βλέπω αγώνα, είτε καμιά ταινία.

Μου αρέσει πολύ και να μαγειρεύω. Περνάω πάρα πολύ όμορφα και γενικώς έχω πολύ χαρά για τη ζωή. Προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο απ’ ότι τον πρόσεχα πριν πέντε χρόνια», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.