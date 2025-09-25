Γιάννης Πουλόπουλος: Πωλείται το ιστορικό ξενοδοχείο του τραγουδιστή για 2,5 εκατομμύρια ευρώ

Το ιστορικό ξενοδοχείο του αείμνηστου Γιάννη Πουλόπουλου στα βόρεια προάστια πωλείται, με την τιμή του να ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αποκάλυψε λεπτομέρειες για το ακίνητο, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2020, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Το ξενοδοχείο του, που βρίσκεται σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές των βόρειων προαστίων, αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας του, καθώς το απέκτησε σε μία περίοδο που βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας του.

Η πώληση του ακινήτου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, καθώς το ξενοδοχείο αποτελούσε μέχρι σήμερα ένα σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές του. Η τιμή των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ κρίνεται λογική, δεδομένης της τοποθεσίας του ακινήτου και της ιστορικής του αξίας.

«Ο χώρος μπορεί να γίνει εκπαιδευτήριο, οίκος ευγηρίας και χώρος γραφείο. Ο κ. Πουλόπουλος το δούλεψε πολλά χρόνια, όταν κάποια στιγμή κουράστηκε το ενοικίασε σε κάποιον επιχειρηματία. Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό και αναζητά τον νέο ιδιοκτήτη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Ρεβύθης στην εκπομπή του ALPHA.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: