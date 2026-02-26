Γιάννης Νταλιάνης: Πέθανε ο αδελφός του – Η συγκινητική ανάρτηση του ηθοποιού στο Facebook

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Γιάννης Νταλιάνης μετά την απώλεια του πολυαγαπημένου του αδελφού και γνωστού σκηνοθέτη, Κώστα Νταλιάνη. Ο ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί τη θλίψη του με τους διαδικτυακούς του φίλους, αποχαιρετώντας τον δημόσια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκινητική ανάρτηση στο Facebook συνοδευόταν από μια φωτογραφία του εκλιπόντος και τη λιτή φράση «Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι». Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, πλήθος φίλων και συναδέλφων έσπευσαν να καταθέσουν τα συλλυπητήριά τους και μηνύματα συμπαράστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιάννης Νταλιάνης: Μίλησε για το διαζύγιο με την Μαριλίτα Λαμπροπούλου – «Έπρεπε να γίνει»

«Έφυγε ο Κώστας Νταλιάνης, θεατράνθρωπος και σεμνός εργάτης του θεάτρου, συνιδρυτής του “Θεάτρου της Άνοιξης” και των “Μοντέρνων Καιρων”, καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου», έγραψε για τον Κώστα Νταλιάνη ο Σπύρος Μπιμπίλας.