Γιάννης Μπέζος: Κόλαφος κατά της showbiz και των συναδέλφων του – «Οι δημόσιες σχέσεις είναι κονσομασιόν»

Σάρωσε με τις δηλώσεις του ο Γιάννης Μπέζος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action 24, το βράδυ της Τετάρτης 1ης Οκτωβρίου. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στη showbiz, εξαπέλυσε «κεραυνούς» κατά των συναδέλφων που επιδίδονται σε υπερβολικές δημόσιες σχέσεις.

Ο Γιάννης Μπέζος, συνηθισμένος να κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα που δεν αφορά τη δουλειά του, έδωσε έναν δικό του, ιδιαίτερα αιχμηρό χαρακτηρισμό σε αυτή τη συμπεριφορά.

«Είμαι γενικά “αλλού”, το λέω και το χαίρομαι πολύ. Δεν μου έχει στοιχίσει όμως αυτό, καθόλου. Δεν έδωσα σημασία και δεν νομίζω ότι έδωσαν και οι άλλοι τόση πολλή σημασία. Πιο πολύ ήταν για δική μου χρήση αυτή, δηλαδή ούτε το διαφήμισα ούτε και είπαν, ας πούμε, “αυτός είναι αλλού”», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ήμουν από μόνος αλλά, το ότι ήμουν κάπου αλλού, δεν σημαίνει ότι δεν είχα επαφή με τους ανθρώπους. Δεν με ενδιέφεραν πράγματα που συνήθως ενδιαφέρουν πολλές φορές τον χώρο μας».

«Αυτά είναι κονσομασιόν. Αυτά είναι αμερικανιές της πλάκας. Αυτή είναι η κακή εκδοχή της σόουμπιζ, που λένε», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τον χειμώνα του 2025, ο Γιάννης Μπέζος θα εμφανιστεί στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσις στην παράσταση «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Γάμου» (Γελώντας με τον Τσέχωφ), με ημερομηνία έναρξης την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025.