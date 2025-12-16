Γιάννης Αϊβάζης: «Είχα διαγνωστεί με σπάνια μορφή καρκίνου στα 6 μου – Θυμάμαι τους γονείς μου να κλαίνε»

Ο Γιάννης Αϊβάζης φιλοξενήθηκε στην διαδικτυακή εκπομπή του Χρήστου Κούτρα στο Youtube, όπου προχώρησε σε μια εκ βάθρων αναδρομή στην επαγγελματική του πορεία και τις πιο έντονες στιγμές της ζωής του. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοφιλής ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό προσωπικές εμπειρίες που τον καθόρισαν, δίνοντας έμφαση στις δυσκολίες αλλά και τις επιτυχίες που συνάντησε στον δρόμο του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στην περιπέτεια υγείας που βίωσε σε παιδική ηλικία, αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με καρκίνο όταν ήταν μόλις έξι ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιάννης Αϊβάζης: Η άγνωστη περιπέτεια με τον καρκίνο στο αίμα όταν ήταν μικρός – «Τα θυμάμαι όλα»

Όλα όσα είπε ο Γιάννης Αϊβάζης

«Είχα διαγνωστεί με σπάνια μορφή καρκίνου στα 6 μου. Θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι πάρα πολύ τους γονείς μου να κλαίνε, εμένα κάνοντας τις θεραπείες να πονάω. Θυμάμαι παιδιά από τον θάλαμό μου να φεύγουν, όπως και τη μέρα που έφυγα από το νοσοκομείο. Έμεινα μέσα έναν χρόνο. Ήμουν τυχερός και με βοήθησε ο Θεός και οι γονείς μου να το προσπεράσω. Αυτό νομίζω είναι που σε κάνει πιο δυνατό, γενικά, στο να βλέπεις πράγματα. Πέρασε», ανέφερε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Και συνέχισε λέγοντας: «Με πήρε ο πατέρας μου να πάω σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στο Λονδίνο, αφού τελείωσα όλες τις θεραπείες εδώ και θυμάμαι ακόμα το χαμόγελο του γιατρού που είπε: “Το παιδί δεν έχει τίποτα”».

«Προέρχομαι από μια μικρομεσαία οικογένεια, με άλλα δύο αδέρφια που τα έβγαζαν λίγο δύσκολα οι γονείς μου. Δεν ήθελα να τους επιβαρύνω, οπότε από μικρός ήθελα να είμαι λίγο πιο ανεξάρτητος γενικά. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, για να επιβιώσεις, προφανώς, θα κάνεις τα πάντα. Έχω κάνει από κρεοπώλης μέχρι dj σε στριπτιτζάδικο», είπε σε άλλο σημείο ο Γιάννης Αϊβάζης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: