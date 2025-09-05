Το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις φωνές σπουδαίων καλλιτεχνών σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν και ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος συμμετείχε στη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Όπως σε κάθε σημαντική στιγμή του τραγουδιστή, ηγνωστή influencer και μοντέλο, παρακολούθησε τον Χρήστο Μάστορα από κοντά και μοιράστηκε ένα βίντεο από την εμφάνισή του στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαθανάτισε τον Χρήστο Μάστορα τη στιγμή που ερμηνεύει το τραγούδι «Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει».

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της στήριξης που προσφέρει το μοντέλο στον σύντροφό της, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ταινία «Υπάρχω», βασισμένη στη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη.

Δείτε το στιγμιότυπο: