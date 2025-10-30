Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Πιστεύω ότι ο Χρήστος Μάστορας θα είναι ένας πολύ καλός μπαμπάς»

Καλεσμένη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου «Anestea» ήταν το απόγευμα της Πέμπτης (30.10) η Γαρυφαλλιά Καληφώνη που μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρει κανείς για μένα, μόνο στον σύντροφό μου, πουθενά αλλού δεν τα έχω δείξει. Πιστεύω θα είναι πολύ καλός μπαμπάς ο Χρήστος Μάστορας», ανέφερε αρχικά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι μια άμυνα που έχω το να φαίνομαι ψυχρή και ξινή. Είναι σαν να είμαι δυο άνθρωποι», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γνωρίστηκαν το 2022 και οι δυο τους από τότε παραμένουν αχώριστοι και μοιράζονται συνεχώς την αγάπη τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους.