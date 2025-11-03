Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Εννοείται πως σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο Μάστορα»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, λίγο πριν αναχωρήσει για επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Μπάκα, ανοίγοντας για πρώτη φορά τα χαρτιά της σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Η γνωστή influencer αναφέρθηκε στα επόμενα σχέδιά της, διευκρινίζοντας πως δεν είναι youtuber, καθώς έχει τις δικές της επιχειρήσεις: «Έχω τις εταιρείες μου, είμαστε μια χαρά. Αν κάποιος κάνει σωστά τη δουλειά του, μπορεί να ζει αξιοπρεπώς από το YouTube, αλλά δεν είναι κάτι που με αφορά», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για την τηλεόραση, ήταν κατηγορηματική: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν είναι στο στυλ μου. Με βλέπεις να μπορώ να κάνω τηλεόραση; Με τίποτα. Εκεί, στο YouTube και στα δικά μου, είμαι μια χαρά».

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, αποκάλυψε πως, παρότι ο γάμος δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της, τον σκέφτεται μαζί του: «Εννοείται, μαζί του τα σκέφτομαι όλα».

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας είναι ζευγάρι τα τελευταία τρία χρόνια και φαίνονται πιο ταιριαστοί και ευτυχισμένοι από ποτέ.