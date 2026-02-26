Φλώρα Βέη: Ποια είναι η μεγαλύτερη κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου – Οι δύο αποβολές & το life coaching

Η Φλώρα Βέη, η μεγαλύτερη κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου, αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα γυναίκας που δεν φοβήθηκε να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, μετατρέποντας τις προσωπικές της προκλήσεις σε δύναμη για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους μέσω του life coaching.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή:

Λίγα λόγια για την προσωπική της ζωή

Η Φλώρα Βέη είναι η μεγαλύτερη κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου, την οποία η ηθοποιός απέκτησε σε πολύ νεαρή ηλικία από τον γάμο της με τον διπλωμάτη και ποιητή Γιώργο Βέη.

Είναι παντρεμένη και μαζί με τον σύζυγό της έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια, αποκτώντας τρία παιδιά. Η καθημερινότητά τους μοιράζεται στο Άμστερνταμ, μια πόλη που επέλεξαν για να ζήσουν μόνιμα και στην οποία η Φλώρα έχει καταφέρει να ενσωματωθεί πλήρως, χτίζοντας μια νέα ζωή ως κάτοικος εξωτερικού.

Η ιδιαίτερα στενή σχέση με τη μητέρα της

Η σχέση της Φλώρας με τη μητέρα της παραμένει εξαιρετικά στενή, παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τις χωρίζει.

Η ηθοποιός την επισκέπτεται συχνά στην Ολλανδία, τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία πόσο περήφανη νιώθει για την κόρη της, η οποία κατάφερε να ξεκινήσει μια νέα καριέρα από το μηδέν ενώ παράλληλα μεγάλωνε τα παιδιά της.

«Η μαμά μου είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς όχι επειδή είναι μητέρα μου, όσο μπορώ είμαι αντικειμενική. Θαυμάζω πολύ το έργο της κι από εκεί που ξεκίνησε, μέχρι και σήμερα. Την βλέπω πολύ λίγο στην τηλεόραση γιατί δεν προλαβαίνω επειδή είμαι στο εξωτερικό αλλά την παράστασή της (“Η πόρνη από πάνω”) την έχω δει 17 φορές και κάθε φορά συγκινούμαι. Μου προκαλεί διαφορετικά αισθήματα, σε διαφορετικά μέρη, αναλόγως τι περνάω κι εγώ σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου», έχει δηλώσει για την Κατερίνα Διδασκάλου.

«Είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά μου και τα τρία. Ευτυχώς δεν θέλησε κανένα να γίνει ηθοποιός γιατί τα μονοπάτια είναι πολύ σκοτεινά Γιώργο», έχει πει η Κατερίνα Διδασκάλου για τα παιδιά της.

Οι 2 αποβολές που είχε στο παρελθόν

Παρά την τωρινή της ευτυχία, η διαδρομή της Φλώρας Βέη προς τη μητρότητα δεν ήταν ανέφελη, καθώς η ίδια έχει αποκαλύψει με θάρρος ότι βίωσε δύο αποβολές.

«Έχω δει την μητέρα μου όταν ξεκίνησε που δεν ήμουν παντρεμένη, είχα μόλις αρραβωνιαστεί, την έχω δει έχοντας χάσει δυο εγκυμοσύνες, την έχω δει με δυο παιδιά, την έχω δει με τρία παιδιά και την έχω δει και τώρα που τα παιδιά μου είναι το ένα στην εφηβεία και τα άλλα δυο είναι 7 και 9 χρονών», έχει πει η Φλώρα Βέη.

Η στροφή προς το life coaching

Η απόφαση της Φλώρας Βέη να εγκαταλείψει μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο του Marketing και των μεγάλων πολυεθνικών, όπως η L’Oreal, δεν ήταν μια παρορμητική κίνηση, αλλά το αποτέλεσμα μιας βαθιάς εσωτερικής αναζήτησης.

Πριν από μερικά χρόνια, η ίδια ένιωσε την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να ασχοληθεί με κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχική ευημερία των ανθρώπων. Έτσι, πήρε τη γενναία απόφαση να επιστρέψει στα θρανία, ολοκληρώνοντας σπουδές στη Συμβουλευτική (Counselling) και το Life Coaching, αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή, ακόμη και μετά τα 40.

«Ήταν marketing manager και κατάλαβε ότι το κάλεσμά της ήταν στο life coaching. Πήγε από την αρχή στο Πανεπιστήμιο, πήρε την μεγαλύτερη πιστοποίηση και έχει και τρία παιδιά», έχει εξηγήσει η Κατερίνα Διδασκάλου για την κόρη της. katerina_didaskalou_official / Instagram

«Η Φλώρα είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Άκουσα τυχαία… από πελάτισσες της ας πούμε, που τις ανέλαβε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, “μου έσωσες τη ζωή” κι αυτό έτσι με συγκινεί βαθιά», έχει πει επίσης η ηθοποιός.