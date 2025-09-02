Φαίη Σκορδά: Στο Εδιμβούργο μαζί με τους γιους της – Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι τους (pics)

Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε μέχρι τη μαγευτική Σκωτία, έχοντας ως καλύτερη παρέα τους δύο γιους της. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από την απόδρασή τους, αποκαλύπτοντας τις όμορφες στιγμές που πέρασε με την οικογένειά της.

Η Φαίη Σκορδά και τα παιδιά της εξερεύνησαν την πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, απολαμβάνοντας τα καταπράσινα τοπία, τα επιβλητικά κάστρα και τις ήσυχες βόλτες σε γραφικά χωριά.

Η επιλογή της Σκωτίας για τις τελευταίες καλοκαιρινές διακοπές αποτελεί μια ασυνήθιστη, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απόφαση, καθώς η χώρα προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία από τις κλασικές επιλογές του ελληνικού καλοκαιριού.

Αυτό το ταξίδι ήρθε να ολοκληρώσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες για τη Φαίη Σκορδά, η οποία πέρασε τις πρώτες της διακοπές στη Χαλκιδική με την οικογένεια και τους φίλους της, ενώ πραγματοποίησε και ένα ταξίδι στην Καλιφόρνια.

«Ποτέ μην γαργαλάς έναν δράκο που κοιμάται», έγραψε η παρουσιάστρια στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

