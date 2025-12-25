Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η οικογενειακή φωτογραφία δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και οι ευχές

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας τους τελευταίους μήνες, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά και η ζωή της έχει επικεντρωθεί γύρω από τον μονάκριβο γιο της.

Η δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργαν, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιές αγοράκι, στις 11 Ιουλίου 2025, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία. Ανήμερα τα Χριστούγεννα (25/12), η Ευρυδίκη μοιράστηκε μία τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της.

«Merry Christmas from our family to yours», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτηση της.

«Το μωράκι νομίζω ότι μοιάζει και στους δυο μας. Κάθε μήνα αλλάζουν τα χαρακτηριστικά όσο μεγαλώνει. Στην αρχή έμοιαζε λίγο πιο πολύ με μένα μετά πέρασε η φάση που έμοιαζε περισσότερο με τον μπαμπά του. Τώρα νομίζω ότι έχει στοιχεία και των δυο μας», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Παράλληλα σε άλλες δηλώσεις της είχε αποκαλύψει ότι εκείνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν σχεδιάζουν να βαφτίσουν το παιδάκι τους το καλοκαίρι του 2026.