Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Αν δεν είχα τον Γρηγόρη Μόργκαν, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αυτούς τους 3 μήνες»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η γνωστή αθλητικογράφος, μεταξύ άλλων, μίλησε για την ολοκαίνουργια φάση της ζωής της, αυτή της μητρότητας, αλλά και τα επαγγελματικά της σχέδια.

Ειδικότερα, η αθλητικογράφος και επιχειρηματίας μίλησε για το 3,5 μηνών αγοράκι της, τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, τον μουσικό Γρηγόρη Μόργκαν, και περιέγραψε τη χαρά και τις προκλήσεις της νέας της καθημερινότητας.

Όλα όσα είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

«Προσπαθώ να κάνω φυσικό αποθηλασμό. Ακόμα κάνω μικτή σίτιση. Είναι μαγεία, αλλά κουραστικά, εξαντλητικά, δεν κοιμόμαστε… Είμαστε στη φάση που βγάζει τα δοντάκια του. Κοιμάται όλο το βράδυ, δεν ξυπνάει το βράδυ. Με τον σύζυγό μου μοιραζόμαστε όλες τις δουλειές που αφορούν στο μωρό», είπε αρχικά η αθλητικογράφος.

Και πρόσθεσε: «Η γέννηση του γιου μου είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ειδικά όταν μου τον έφεραν πάνω μου, ήταν ό,τι πιο έντονο… Ο Γρηγόρης έκοψε τον ομφάλιο λώρο, ζήσαμε αυτή τη στιγμή μαζί. Κλάψαμε πολύ…».

«Όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι το να θέλετε με τον άλλο τα ίδια πράγματα και να έχει αγνή ψυχή. Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια. Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτούς τους 3 διαφορετικούς μήνες στη ζωή μου, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει», συμπλήρωσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

