Εβελίνα Παπούλια για «Δύο Ξένους»: «Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, είχα κατάθλιψη»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» η ηθοποιός Εβελίνα Παπούλια. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περίοδο που πρωταγωνιστούσε στους «Δύο Ξένους», αλλά και τη «μάχη» που έδωσε με την κατάθλιψη.

«Την επιτυχία δεν τη διαχειρίστηκα εύκολα, είχα κατάθλιψη τότε, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο. Ενώ είχα κάτι τόσο όμορφο να χαρώ, για κάποιο λόγο συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο, ήταν πολύ αγχωτικό», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου στέρησε πάρα πολύ την ελευθερία μου. Ήταν πάρα πολύ έντονο όλο, δεν ήταν όπως είναι τώρα τα πράγματα. Όταν δεν το γνωρίζεις αυτό το πράγμα, παθαίνεις έναν πανικό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος αν δεν το ζήσει.

Το να περπατάς στον δρόμο και να σε σταματάνε κάθε δέκα λεπτά και να μην μπορείς να είσαι με τη φόρμα σου και να υπάρχει κριτική του πώς είσαι, τι φόρεσες… είναι λίγο περίεργο όταν δεν το έχεις συνηθίσει», πρόσθεσε.

«Εννοείται πληγώθηκα από πράγματα. Μπορεί να λέμε τώρα ότι οι Δύο Ξένοι είναι all time classic, αλλά τότε δεν ήταν έτσι, τρώγαμε πολύ “ξύλο” από δημοσιογράφους και ανθρώπους του χώρου. Μας έλεγαν “ελαφριούς”», συμπλήρωσε.