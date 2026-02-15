Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Eurovision – Sing for Greece 2026: Παρούσα στον μεγάλο τελικό και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Το παρών στον μεγάλο τελικό του Eurovision – Sing for Greece 2026 έδωσε το βράδυ της Κυριακής 15/2 η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός φακός την κατέγραψε να βρίσκεται στο πλευρό του προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου και να χειροκροτεί τις εμφανίσεις όλων των διαγωνιζόμενων, εμψυχώνοντας τους στην μάχη που δίνουν για να πάρουν το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό στη Βιέννη.

