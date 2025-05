Έντονη ήταν η αντίδραση του ελληνικού Twitter κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2025, που φιλοξενείται φέτος στην Ελβετία. Αφορμή για τον διαδικτυακό «χαμό» στάθηκε ένα χιουμοριστικό σκετς των παρουσιαστριών Hazel Brugger και Sandra Studer κατά τη διάρκεια του interval act, όπου, μεταξύ άλλων ευρημάτων της ελβετικής ιστορίας, αναφέρθηκε και η… εφεύρεση της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών τραγουδιών και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του κοινού, οι δύο παρουσιάστριες θέλησαν να διασκεδάσουν το κοινό παρουσιάζοντας, με δόση σάτιρας, τις «σημαντικότερες» ανακαλύψεις των Ελβετών ανά τους αιώνες.

Το σκετς κορυφώθηκε με τον ισχυρισμό ότι η Ελβετία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του ίδιου του διαγωνισμού της Eurovision πριν από 70 χρόνια. Ωστόσο, ανάμεσα στις «ανακαλύψεις» που προβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του ελβετικού τυριού και της σοκολάτας, παρεισέφρησε και η αναφορά στην «εφεύρεση της Δημοκρατίας».

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Έλληνες χρήστες του Twitter, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα και με έντονο τρόπο. Πλήθος σχολίων κατέκλυσαν την πλατφόρμα, με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους και άλλοι να αντιτείνουν με ειρωνικό ή καυστικό τρόπο την ιστορική ανακρίβεια του ισχυρισμού.

Χαρακτηριστικά, πληθώρα tweets αναφέρονταν στην αρχαία Ελλάδα ως τη γενέτειρα της Δημοκρατίας, με αναφορές σε ιστορικές προσωπικότητες και γεγονότα που θεμελίωσαν το δημοκρατικό πολίτευμα.

Το hashtag #EurovisionGR έγινε γρήγορα trend, με τους Έλληνες χρήστες να μοιράζονται εκατοντάδες σχόλια, memes και βίντεο που σατίριζαν την επίμαχη δήλωση. Η φράση «Εμείς εφηύραμε τη Δημοκρατία;» αναπαράχθηκε αμέτρητες φορές, συχνά συνοδευόμενη από ειρωνικά ερωτηματικά και αναφορές στην κλασική Αθήνα.

Presenters: Democracy was invented in Switzerland….



Meanwhile we the Greeks#Eurovision | #Eurovision2025 | #EurovisionGR pic.twitter.com/AVgPSrrwdM