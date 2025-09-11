Eurovision 2026: Σε κίνδυνο η συμμετοχή της Αλβανίας λόγω οικονομικών προβλημάτων

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αλβανίας, RTSH, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ενδέχεται να θέσουν σε αμφισβήτηση ακόμη και τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Η νέα γενική διευθύντρια του σταθμού, Eni Vasili, παραδέχτηκε ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε «καταστροφική κατάσταση εξαιτίας χρεών και υποχρεώσεων», επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις καταγγελίες εργαζομένων για καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Η Vasili υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της νέας διοίκησης είναι η αποπληρωμή των οφειλών προς την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), καθώς η μη έγκαιρη εξόφληση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες. «Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να καλύψουμε πρώτα κάποιες διεθνείς υποχρεώσεις, ορισμένες από τις οποίες παραμένουν ανεξόφλητες από τον Ιανουάριο του 2024», ανέφερε η ίδια.

Η συμμετοχή στη Eurovision αμφίβολη

Η μη αποπληρωμή των οφειλών προς την EBU μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του σταθμού και, κατά συνέπεια, στην αδυναμία της Αλβανίας να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Η RTSH αντιμετωπίζει συνολικό χρέος που φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο οι αποζημιώσεις από τις αιφνίδιες απολύσεις 150 εργαζομένων επί διοίκησης του πρώην πολιτικού Alfred Peza έχουν κοστίσει στον οργανισμό 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά την θεωρητική πολιτική ανεξαρτησία του σταθμού, το Διοικητικό του Συμβούλιο εκλέγεται από το κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα, προσθέτοντας ένα ακόμα επίπεδο πολιτικής επιρροής στη διαχείριση του RTSH.