Eurovision 2026: Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ – Αποχωρούν Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία

Υπέρ της υιοθέτησης νέων, στοχευμένων αλλαγών στον κανονισμό της Eurovision τάχθηκαν τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στη Γενεύη.

Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ουδετερότητας του θεσμού, αποτελώντας –όπως εκτιμάται– μια σημαντική θεσμική επανατοποθέτηση ενόψει της επετειακής 70ής διοργάνωσης.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με ισχυρή πλειοψηφία περίπου δύο τρίτων, εξέλιξη που θεωρείται σαφής νίκη για το Ισραήλ και τις χώρες που υποστήριξαν τη συνέχιση της συμμετοχής του.

Δεν τίθεται πλέον ζήτημα αποκλεισμού

Καθοριστικό αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν η απόρριψη του αιτήματος για δεύτερη, ξεχωριστή ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον Διαγωνισμό του 2026. Με την επικύρωση των νέων κανονισμών, όλα τα Μέλη της EBU που επιθυμούν να λάβουν μέρος και δεσμεύονται να τηρήσουν το αναθεωρημένο πλαίσιο θεωρούνται επίσημα επιλέξιμα.

Ωστόσο, η απόφαση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις: οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Ιρλανδίας ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον διαγωνισμό, στέλνοντας σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας απέναντι στη στάση της EBU.

Τα επόμενα βήματα

Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, τα Μέλη της EBU καλούνται να επιβεβαιώσουν επίσημα τις συμμετοχές τους για τον Διαγωνισμό του 2026.

Η πλήρης λίστα των χωρών που θα λάβουν μέρος στην επετειακή 70ή Eurovision αναμένεται να δημοσιοποιηθεί πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων.