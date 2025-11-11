Ετεοκλής Παύλου: «Με θυμάμαι στο δικαστήριο να βλέπω στο βίντεο της επίθεσης δολοφονίας να ξεψυχάω»

Με αφορμή την εν εξελίξει δικαστική διαμάχη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση του revenge porn, ο παρουσιαστής και αθλητής, Ετεοκλής Παύλου, προχώρησε σε μια σπάνια και συγκλονιστική εξομολόγηση. Ό ίδιος μίλησε για τη δική του τραυματική εμπειρία και τη στιγμή που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το βίντεο της επίθεσης που είχε δεχθεί, μέσα στη δικαστική αίθουσα.

«Με αυτό που είδα ξύπνησαν και μνήμες δικές μου. Είναι ό,τι πιο δύσκολο να βιώσεις αυτό που βιώνει η Ιωάννα Τούνη», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήμουν στο δικαστήριο, έπρεπε να παιχτεί ξανά το βίντεο για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω, τη στιγμή που δέχομαι την επίθεση δολοφονίας. Έβλεπα πώς έπεσα, που ακούμπησα, πώς ήμουν. Είναι στιγμές σοκαριστικές και δυστυχώς πρέπει να τις ζήσεις ξανά μέσα στο δικαστήριο».

«Ακούς ανθρώπους να επιχειρηματολογούν και δεν υποστηρίζουν ότι δεν έχεις δίκιο, ενώ εκείνη τη στιγμή τρέμουν τα χέρια σου. Το βλέπεις, παγώνεις, σου έρχονται οι μνήμες, εγώ δάκρυσα και γύρισα και έκλαιγα δίπλα στη μητέρα μου. Μετά όμως, μου πήρε πάρα πολύ καιρό να αποδεχτώ ότι αυτό το βίντεο το είδαμε 150 άνθρωποι», είπε κλείνοντας.

