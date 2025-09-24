iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ετεοκλής Παύλου: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι με την Ελένη»

Τι απάντησε η Ελένη Χατζίδου

Ετεοκλής Παύλου: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι με την Ελένη»
Σε μία αποκάλυψη για το γάμο του με την Ελένη Χατζίδου προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (24.09) μέσα από τον αέρα της εκπομπής του ο Ετεοκλής Παύλου.

Ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε ότι τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας κοιμάται στον καναπέ και πηγαίνει στο κρεβάτι του μόνο μία φορά για να τον βλέπει περιποιημένο η Ελένη Χατζίδου.

«Εγώ έχω βρει τη λύση πολύ καιρό πριν, κοιμάμαι στον καναπέ έτσι και αλλιώς. Όταν είναι να πάω στο κρεβάτι, πάω στην πένα. Πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στο κρεβάτι, καμία Παρασκευή ή Σάββατο, πηγαίνω πλυμένος, καθαρός, χτενισμένος, είμαι στην πένα. Με βλέπει η Ελένη δίπλα της και νομίζει ότι έχει έναν καλλονό», ανέφερε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχει την σημερινή τριβή με κάποιον, τον ποθείς πιο πολύ. Το πολύ το “Κυρ ελέησον” το βαριέται και ο παππάς. Ο Ετεοκλής όμως, το παράκανε», απάντησε η Ελένη Χατζίδου.

«Πηγαίνω στο δωμάτιο την ημέρα που θα είμαι ξεκούραστος και προσέχω μέχρι και την γκριμάτσα που θα κοιμηθώ, αν ξυπνήσει να με δει ωραίο», πρόσθεσε ο Ετεοκλής.

