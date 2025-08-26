Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Ξέσπασε για τις κακοποιήσεις ζώων: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση έκανε ένα δημόσιο ξέσπασμα στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram για τις κακοποιήσεις ζώων. Η ιδρύτρια του “Save a Greek Stray” γενικότερα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη γύρω από το θέμα και προσπαθεί καθημερινά να αγωνίζεται για τα δικαιώματά τους.

Πολλοί είναι εκείνοι που ανά διαστήματα στέλνουν μηνύματα και ενημερώνουν την Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για περιπτώσεις κακοποίησης ζώων, με σκοπό η ίδια να δημοσιεύσει τα περιστατικά και να βρεθούν λύσεις και να παρθούν αποφάσεις. Ειδικότερα, τα μηνύματα αφορούσαν ένα πανηγύρι που λαμβάνει χώρα στην Λέσβο και σύμφωνα με τις περιγραφές η όλη διαδικασία του προκαλεί αποτροπιασμό.

Ειδικότερα το πρώτο μήνυμα που έλαβε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση και δημοσιοποίησε έγραφε: “Καλησπέρα σας, πρόκειται για μια καταγγελία. Βρίσκομαι στο νησί της Λέσβου. Εδώ γίνονται ακραία πράγματα. Βασανίζουν τα άλογα και τα αφήνουν κλεισμένα μέρες στο σκοτάδι, μετά τα αφήνουν και όποιο είναι πιο άγριο νικάει, μετά το πανηγύρι τα πάνε στο βουνό και τα μεθάνε με μπύρες. Ακόμα τους ανοίγουν σαμπάνιες δίπλα από τα αυτιά (στα άλογα) για να υποφέρουν.

Επίσης πουλούν σε λοταρία το κεφάλι και το δέρμα σφαγμένου ταύρου τον οποίο τον αφήνουν στολισμένο να τον περιφέρουν μέσα στο χωριό καμιά μέρα. Θα ήθελα παρακαλώ μέσα από τη δύναμη που διαθέτετε και την επιρροή να βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Η οποία κίνηση είναι σημαντική”, με την Εριέττα Κούρκουλου Λάτση να σημειώνει χαρακτηριστικά επάνω στο μήνυμα: “2025 – Ντροπή απλά”. Πηγή φωτογραφίας: Instagram/eriettakourkouloulatsi

Το δεύτερο μήνυμα που έλαβε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση από ακόλουθό της στο Instagram ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό από το πρώτο, καθώς οι περιγραφές προκαλούν ανατριχίλα. Χαρακτηριστικά έγραφε: “Καλημέρα, σας στέλνω αυτό το μήνυμα καθώς γνωρίζω την ευαισθησία σας σχετικά με θέματα φιλοζωίας. Το φετινό καλοκαίρι έχω βρεθεί για διακοπές στη Λέσβο. Οι ντόπιοι με προσκάλεσαν να πάω στο πανηγύρι του ταύρου που γίνεται στο χωριό Αγία Παρασκευή κάθε χρόνο. Ακούγοντας την ονομασία και για καλή μου τύχη δεν πήγα. Σε αυτή τη “γιορτή” το πρωί περιφέρουν τον ταύρο στολισμένο με στεφάνια στο χωριό και το απόγευμα τον σφάζουν και μοιράζουν σε λοταρία το κεφάλι και το δέρμα.

Πηγή φωτογραφίας: Instagram/eriettakourkouloulatsi

Επίσης τρεις μέρες πριν τη γιορτή κλείνουν στο σκοτάδι τα άλογα, τα οποία στο βρωμοπανηγύρι τους τα καβαλάνε, τους ανοίγουν σαμπάνιες δίπλα στα αυτιά για να τρομάξουν και τα χτυπάνε καθώς ο νικητής είναι αυτός που θα έχει το πιο νευριασμένο. Το πρωί πηγαίνουν μαζί με τα άλογα μεθυσμένοι στο βουνό και τα ποτίζουν μπύρες. Από όσο έμαθα έχουν γίνει μηνύσεις χωρίς αποτέλεσμα. Ξέρω ότι έχετε μια φωνή παραπάνω λόγω ακολούθων. Θα ήταν σημαντικό εάν μπορούσατε να παρουσιάσετε κάπως το θέμα μπας και γίνει κάτι. Σας ευχαριστώ”, με την Εριέττα Κούρκουλου Λάτση και πάλι να σημειώνει: “Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;”.