Εριέττα Κούρκουλου: Κλείνει το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο τοκετού – «Είναι μια προσωπική αποτυχία»

Μόλις τρεις μήνες μετά τα εγκαίνια, η Εριέττα Κούρκουλου ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα. Η ίδια, σε μια εξομολόγηση με δόσεις αυτοκριτικής, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως μια δύσκολη στιγμή για την ίδια και την ομάδα της, αναλαμβάνοντας πλήρως το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί για την έκβαση του εγχειρήματος.

Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ήταν μονόδρομος, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο αποδείχθηκε μη βιώσιμο υπό τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

Παρά την αρχική αισιοδοξία για το καινοτόμο project, η Εριέττα Κούρκουλου παραδέχθηκε πως δεν της άφησαν πλέον άλλα περιθώρια επιλογής, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο που στόχευε στην αλλαγή των δεδομένων γύρω από τη γέννα στην Ελλάδα.

Τι ανέφερε η ίδια στο Instagram

«Καλησπέρα σε όλους. Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς, πραγματικής αφοσίωσης και πίστης σε ένα πολύ σπουδαίο όραμα, δυστυχώς καλούμαι να ανακοινώσω το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα.

Αυτή η απόφαση είναι μία απόφαση που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα. Δυστυχώς, δεν μου αφήνεται πλέον καμία άλλη επιλογή. Το μοντέλο το συγκεκριμένο έχει αποδειχθεί μη βιώσιμο, βάσει των δεδομένων συνθηκών που επικρατούνε σήμερα στη χώρα μας.



Εγώ μέχρι και από πριν λίγες μέρες ήμουν διατεθειμένη να δώσω χρόνο, τον χρόνο που θεωρούσα ότι χρειαζόταν το συγκεκριμένο εγχείρημα για να ορθοποδήσει. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό λόγω των εσωτερικών μας… συνθηκών, πράγμα το οποίο με λυπεί πραγματικά και ειλικρινά.



Οπότε εδώ είμαστε σε μία πολύ δύσκολη στιγμή και ημέρα για όλους μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι αποδέχομαι και παραδέχομαι το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί στην αποτυχία αυτού του project, γιατί είναι και μία προσωπική μου αποτυχία.

Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τις γυναίκες που περίμεναν πώς και πώς να γεννήσουν στο κέντρο μας και να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μία αποτυχία του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας.



Το μαιοκεντρικό μοντέλο φροντίδας και ο σεβασμός στον τοκετό της γυναίκας είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια ανάγκη η χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζω με κάθε τρόπο να στηρίζω και μακάρι να μου δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνω κάτι παρόμοιο εντός μαιευτηρίου, είτε αυτό είναι ένα ιδιωτικό είτε ένα δημόσιο μαιευτήριο. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αγκαλιαζόταν πολύ πιο εύκολα από την ελληνική κοινωνία.



Να σας ευχαριστήσω όλους για την πίστη σας, για τη θετική σας ενέργεια, για το πόσο αγκαλιάσατε αυτό το εγχείρημα από την πρώτη ημέρα. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη στην υλοποίηση του project και να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας», ακούγεται να λέει η Εριέττα Κούρκουλου στο Instagram.

Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου στο Instagram: