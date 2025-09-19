Έντι Γαβριηλίδης – Το βιογραφικό του νέου κριτή του GNTM

Ο Έντι Γαβριηλίδης από μικρή ηλικία είναι σχεδιαστής μόδας και φέτος θα βρίσκεται στο GNTM δίπλα στον Άγγελο Μπράτη και τον Λάκη Γαβαλά. Πρόκειται για ένα πρόσωπο με πολύ μακρά πορεία στο χώρο της μόδας που με βάση αυτήν θα φέρει μια νέα ματιά στο ριάλιτι μόδας.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Η καταγωγή του είναι από την Ελλάδα ωστόσο ζει μόνιμα λόγω της δουλειάς του στο Λονδίνο. Όσον αφορά την ηλικία του είναι 27 ετών. Έχει σπουδάσει μεταξύ άλλων fashion design στο Instituto Marangoni στο Λονδίνο.

Λίγα λόγια για την επαγγελματική του πορεία

Αν και μικρός σε ηλικία ο Έντι Γαβριηλίδης έχει αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο της μόδας, ενώ έχει ιδρύσει την δική του εταιρεία. Έχει καταφέρει να συνεργαστεί με δεκάδες designers και οίκους διεθνούς φήμης, μεταξύ των οποίων οι Tom Ford και Alexander McQueen. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με πρόσωπα της ελληνικής και ξένης showbiz μεταξύ των οποίων η Lady Gaga, η Lindsay Lohan κι άλλοι.

Με τις γνώσεις και την εμπειρία του ο Έντι Γαβριηλίδης θα βοηθήσει τις παίκτριες και επίδοξα μοντέλα του GNTM να εξελιχθούν και να χαράξουν την δική τους πορεία, χωρίς να διστάζει να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του κάθε στιγμή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

Ο Έντι Γαβριηλίδης πρόσφατα έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό ΣουΣου” σχετικά με την συμμετοχή του στον νέο κύκλο του GNTM. Όπως αποκάλυψε έχει άγχος για το νέο επαγγελματικό του βήμα στην τηλεόραση, ωστόσο η χαρά του είναι πολύ μεγάλη.

“Είναι τέλεια που ξεκινάνε τα γυρίσματα του νέου κύκλου του GNTM. Θα τα πούμε όλα εν καιρώ και θα περάσετε τέλεια παιδιά” είπε αρχικά ο Έντι Γαβριηλίδης, ενώ για τις εκπλήξεις του νέου κύκλου ανέφερε: “Βέβαια θα περιμένετε πολλές εκπλήξεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η χημεία με τους υπόλοιπους είναι τέλεια. Είναι άνθρωποι της μόδας. Διασκεδάζουμε και το απολαμβάνουμε. Στο φετινό GNTM θα δούμε αγόρια και κορίτσια”.

Όσον αφορά τον ρόλο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ο Έντι Γαβριηλίδης είχε πει: “Θα δείτε εν καιρώ τον ακριβή ρόλο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Έχω ένα άγχος για το τηλεοπτικό μου βήμα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι στο GNTM“.