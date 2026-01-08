Έμαθαν το φύλο του μωρού τους οι Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης

Οι Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης έμαθαν το φύλο του μωρού τους διοργανώνοντας gender reveal πάρτι μαζί με τους φίλους και την οικογένεια τους.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι που θα γίνουν γονείς περιμένοντας πως και πως τον καρπό του έρωτα τους, έμαθαν πως θα κάνουν αγοράκι σε ένα όμορφο πάρτι όπου βρέθηκαν δικοί τους άνθρωποι που χάρηκαν για τα χαρμόσυνα νέα των δυο τους.

Δείτε το βίντεο