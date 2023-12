Σε νέες αποκαλύψεις για τον Έλβις Πρίσλεϊ προχώρησε ο θετός αδερφός του Ντέιβιντ Στάνλεϊ, σχετικά με το τέλος της ζωής του.

Ειδικότερα, ο Ντέιβιντ Στάνλεϊ σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime με τίτλο «Elvis’ Women», ανέφερε ότι ο αδελφός του δεν άντεξε τις «τύψεις» που τον βάραιναν και έτσι θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

”Εκείνα τα φάρμακα που τον σκότωσαν ήταν προσχεδιασμένα εκ των προτέρων. Αγάπη, πληγές, πόνος, έκθεση. Απλά δεν άντεξε άλλο”, αναφέρει ο 85χρονος.

”Δεν μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του, καθώς φοβόταν ότι οι σχέσεις που είχε με ανήλικα κορίτσια θα αποκαλυφθούν”, επισημαίνει χαρακτηριστικά.

