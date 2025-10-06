Ελένη Τσολάκη: Στο νοσοκομείο μετά το τέλος της εκπομπής της την Κυριακή – Τι συνέβη;
Η αγαπημένη παρουσιάστρια εμφανίστηκε με πολύ υψηλό πυρετό και έντονους πόνους
Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η χθεσινή ημέρα για την Ελένη Τσολάκη, καθώς η παρουσιάστρια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της στον ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο», μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης εμφανίστηκε στην εκπομπή της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, με πολύ υψηλό πυρετό και έντονους πόνους.
Παρά την εμφανή της δυσφορία, η Ελένη Τσολάκη κατέβαλε υπεράνθρωπη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσει τη ζωντανή μετάδοση, αγνοώντας τις παροτρύνσεις των συνεργατών της να αποχωρήσει νωρίτερα από το πλατό.
Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώθηκε ραγδαία μόλις έπεσαν οι τίτλοι τέλους. Η παρουσιάστρια σχεδόν κατέρρευσε, με αποτέλεσμα στενός της συνεργάτης να αναλάβει τη μεταφορά της σε εφημερεύον νοσοκομείο.
Εκεί, υποβλήθηκε σε ενδελεχείς εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία της ξαφνικής αδιαθεσίας, και της χορηγήθηκε η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Ευτυχώς, οι γιατροί έκριναν πως δεν ήταν αναγκαία η νοσηλεία της.
Πλέον, η Ελένη Τσολάκη βρίσκεται στο σπίτι της και αναρρώνει, με τους γιατρούς να της συνιστούν απόλυτη ξεκούραση για τις επόμενες ημέρες, ώστε να επανέλθει πλήρως.
