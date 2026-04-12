Ελένη Τσολάκη: H πασχαλινή βόλτα με την κόρη της και δημόσιο «ευχαριστώ»

Η Ελένη Τσολάκη γιόρτασε φέτος ένα ξεχωριστό Πάσχα, καθώς ήταν το πρώτο που πέρασε μαζί με τη νεογέννητη κόρη της, μετά τη γέννησή της τον Μάρτιο του 2025. Η ίδια και ο σύντροφός της, Παύλος Πετρουλάκης, απολαμβάνουν πλέον μια πιο γεμάτη και ευτυχισμένη καθημερινότητα.

Την Κυριακή του Πάσχα, η παρουσιάστρια ανάρτησε στα social media νέες φωτογραφίες από τη βόλτα με το μωρό της, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τις θερμές ευχές που δέχτηκε στα γενέθλιά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρόνια πολλά!!Χριστός Ανέστη! Ας φέρει αυτή η Ανάσταση τη γαλήνη, την ηρεμία της ψυχής μας κ το φως!!!! Υγ. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για τις όμορφες ευχές στα γενέθλια μου!!! Ανταποδίδω με όλη μου την αγάπη», έγραψε η Ελένη Τσολάκη.

Η Ελένη Τσολάκη σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο The 2Night Show είχε μιλήσει για το πως νιώθει ως μαμά: «Αισθάνθηκα σαν να ξεκινάω πάλι από την αρχή. Ο ερχομός ενός παιδιού στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ένα restart. Ένιωσα ευγνωμοσύνη και μεγάλη χαρά. Σαν να ήταν γιορτή μου», είχε αναφέρει η Ελένη Τσολάκη.