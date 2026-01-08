Ελένη Τσολάκη: H ανάρτηση – όλο νόημα, μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της στον ΑΝΤ1 (pic)

Έντονη παραμένει η φημολογία των τελευταίων ημερών γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένης Τσολάκη και την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1. Παρά το γεγονός ότι ο σταθμός δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση, ούτε η ίδια η παρουσιάστρια είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει το κοινό της στον «αέρα», οι πληροφορίες για οριστική παύση της συνεργασίας στη συγκεκριμένη ζώνη πληθαίνουν.

Η ίδια η Ελένη Τσολάκη, ωστόσο, επιλέγει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους και να αντιμετωπίσει τις επαγγελματικές εξελίξεις με ψυχραιμία και αισιοδοξία.

Η άναρτηση που έκανε η παρουσιάστρια

Το πρωί της Πέμπτης (8/1), προχώρησε σε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στρέφοντας το ενδιαφέρον της μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και προς την προσωπική της ζωή.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει τον χρόνο της με την κόρη της και τα αγαπημένα της βιβλία, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη λιτή αλλά περιεκτική λεζάντα: «Το νόημα».

Με αυτή την κίνηση, η Ελένη Τσολάκη δείχνει πως η προτεραιότητά της παραμένει η οικογενειακή της ευτυχία και ότι οι επαγγελματικές της εκκρεμότητες βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα.

H ανάρτηση που έκανε η Ελένη Τσολάκη στο Instagram: