Ελένη Ράντου: Έτσι αντιμετωπίζει η ηθοποιός την κατάθλιψη – «Είναι ψυχοχαϊδευτικό για εμένα»

Η Ελένη Ράντου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 και στην Αναστασία Ζάρκα, με αφορμή την τεράστια επιτυχία της θεατρικής παράστασης «Το πάρτι της ζωής μου», η οποία συνεχίζει για τέταρτη χρονιά τις sold out εμφανίσεις της.

Η αγαπημένη ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στα βαθύτερα μηνύματα που περνάει το έργο, το οποίο αγγίζει ευαίσθητες χορδές του σύγχρονου ανθρώπου και την ανάγκη για αναζήτηση της ευτυχίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελένη Ράντου ρωτήθηκε για το πώς αντιμετωπίζει η ίδια τις σκοτεινές πλευρές της ζωής και τη μάστιγα της κατάθλιψης, δίνοντας μια ειλικρινή και συγκινητική απάντηση.

«Το έργο σε συμφιλιώνει με την κατάθλιψη, τον θάνατο και με ό,τι μπορεί να νιώθεις. Οπότε, στο τέλος της βραδιάς κρατάς ότι υπάρχει μία λύτρωση και για το κοινό και για σένα. Αυτό δίνει κουράγιο ότι έχεις βοηθηθεί και έχεις βοηθήσει και άλλους και έχετε συμπορευτεί σε σκοτεινιές και σε μονοπάτια που είναι πολύ μοναχικά και πολύ δύσκολα», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Το αντικαταθλιπτικό μου είναι τα ταξίδια. Εγώ έχω τα ταξίδια. Πρέπει να βρίσκεσαι με το κέντρο σου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα στην καθημερινότητα κάνεις τόσα πράγματα για τους άλλους, που ξεχνάς να κάνεις μια αγκαλιά για τον εαυτό σου. Για μένα το ταξίδι και το φευγιό είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να επιστρέφεις δυνατός και στέρεος. Είναι ψυχοχαϊδευτικό», αποκάλυψε η Ελένη Ράντου.

