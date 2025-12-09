Ελένη Φουρέιρα: «Ήμουν με αίματα, οδηγούσα και φοβόμουν ότι θα έχανα το παιδί – Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες με τον Μποτία»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Ελένη Φουρέιρα στο διαδικτυακό podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κρίση που πέρασε στη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία, αλλά και στο γεγονός ότι ήταν έτοιμη να κάνει παιδί, μέσω παρένθετης μητέρας.

«Πέρασα αρκετά δύσκολα αυτά τα δύο χρόνια (σ.σ. που έκανα εξωσωματικές) και δεν μπορούσα να καταλάβω τον λόγο, γιατί δεν συνέβαινε, ενώ είχα ψάξει τα πάντα και ήμασταν σούπερ και εγώ και ο Αλμπέρτο. Αυτά τα δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα.

Μετά από δύο μέρες που έκανα την πρώτη εξωσωματική έπρεπε να τραγουδήσω στο MadWalk και δεν είχα χορέψει πάρα πολύ, νομίζοντας πως ίσως είμαι έγκυος. Στεναχωριόμουν πάρα πολύ, ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Άλλαξα όμως γιατρό και βρήκε κατευθείαν τον λόγο που δεν έμενα έγκυος. Πρέπει να ψαχνόμαστε λίγο, εγώ έκανα μια μαγνητική και μου είπε “πρέπει να μπεις για μια επέμβαση και μετά από έξι μήνες θα πιάσεις παιδί”.

Η περίοδος που έκανα τις εξωσωματικές δεν επηρέασε τη σχέση μου με τον Αλμπέρτο, ήταν δίπλα μου. Πιο πολύ σκεφτόμουν γιατί συνέβαινε αυτό, γιατί δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Εγώ όμως θα έκανα παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη μητέρα, είχα φτάσει πολύ κοντά σε αυτό. Δε θεωρώ κανέναν τρόπο ταμπού για να αποκτήσεις παιδί. Σκεφτόμουν την παρένθετη μητέρα 100%.

Αλλά σκεφτόμουν γιατί να μη μπορώ να κάνω, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντοπίστηκε ένα θέμα που είχα και έκανα αυτή την επέμβαση, τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2022. Ακριβώς σε έξι μήνες έπιασα τον Ερμή. Στο δεύτερο τεστ που έκανα έμαθα πως είμαι έγκυος», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στην οικογένειά της.

«Όταν έμαθα ότι έμεινα έγκυος, ήταν από τις ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Στην αρχή δεν το είπα σε κανέναν, το ξέραμε μόνο εγώ και ο Αλμπέρτο. Περάσανε δύο εβδομάδες και ήταν τα γενέθλια της μαμάς μου, της πήρα ένα κολιέ και όλη η οικογένειά μου είχε έρθει στο σπίτι.

Της έβαλα μέσα στο κουτί το τεστ. Της είπα “μαμά, χρόνια πολλά, σου έχω ένα ιδιαίτερο δώρο από εμένα και τον Αλμπέρτο”. Το άνοιξε και δεν το κατάλαβε στην αρχή. Τσιρίζαν όλοι μετά, η μαμά μου έκλαιγε, ήταν η πιο αστεία στιγμή, καταχαρήκαμε όλοι», σημείωσε.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. «Έπαθα μια σοβαρή αποκόλληση στους 2,5 μήνες και έμεινα 3 μήνες στο κρεβάτι. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εμένα, δεν θέλω να το θυμάμαι όλο αυτό. Είπα ότι τώρα με δοκιμάζει ο Θεός. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορεί να χάσω το παιδί. Έπαθα σοκ. Αυτό συνέβη ενώ ήμουν έξω για φαγητό, οδηγούσα και ήμουν μόνη μου με αίματα παντού. Ο Αλμπέρτο δεν είχε γυρίσει ακόμη από τη Σαουδική Αραβία. Είχα πάθει αμόκ.

Πήγα στον γιατρό και μου είπε “έτσι μωρέ τα χάνουμε τα παιδιά;”. Με έκανε να γελάσω. Ήμουν ok, αλλά μου είπε πως πρέπει να κάτσω στο κρεβάτι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν έκατσα στο κρεβάτι. Ακύρωσα όλες τις συναυλίες μου, δεν ήθελα να χάσω το παιδί. Ήταν τόσο βάρβαρο ψυχολογικά να γράφουν sites πως είμαι έγκυος και εγώ να είμαι στο κρεβάτι και να μη ξέρω αν θα έχω το παιδί αύριο», δήλωσε ακόμα.

«Επειδή εγώ ήμουν παιδί από την Αλβανία έπρεπε να κάνω λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχω δουλέψει με ανθρώπους που μου έκλειναν τα φώτα. Δεν έχω κάνει και τις πιο τέλειες συνεργασίες», τόνισε η τραγουδίστρια.