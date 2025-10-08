Η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται να ορίσει ξανά τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία ενός ολοκληρωμένου album. Η κορυφαία pop star δίνει την πρώτη «γεύση» από τη νέα της δισκογραφική δουλειά με το ολοκαίνουργιο single, «Alleluia».

Το «Alleluia» είναι ένα μοντέρνο hit και μία ηχητική πρόταση που έρχεται να ενώσει μοναδικά την pop μουσική με τον gospel ήχο, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό και ανατρεπτικό αποτέλεσμα, χαρακτηριστικό της Ελένης Φουρέιρα.

Το τραγούδι, σε στίχους και μουσική των Arcade, θα κάνει πρεμιέρα στα ραδιόφωνα της χώρας τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου. Η επίσημη κυκλοφορία του από την Panik Records αναμένεται την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, λίγες μόλις ημέρες πριν η Ελένη Φουρέιρα ξεκινήσει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή περιοδεία.

Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις και εμβληματικούς χώρους σε έξι χώρες της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και τη δυναμική της Ελληνίδας performer.