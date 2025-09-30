Ελένη Χατζίδου: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν ζήτησε μία συγγνώμη στις δηλώσεις του, αυτό λέγεται θράσος»

Οι δηλώσεις του Βασίλη Μπισμπίκη μετά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου πήρε αναβολή η δίκη του για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, βρέθηκαν στο επίκεντρο σχολιασμού στην εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Ο ηθοποιός, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο τη Δευτέρα 29/09 αντιμετωπίζοντας ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για μη συμμόρφωση οδηγού στις υποχρεώσεις του (εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος με υλικές ζημιές), αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή για την 8η Οκτωβρίου.

Εξερχόμενος των δικαστηρίων, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας την εκδοχή του για το συμβάν και αρνούμενος την κατηγορία της εγκατάλειψης: «Ελπίζω τον ίδιο ζήλο που δείξατε γι’ αυτό, να δείξετε και για το θέατρο και τον πολιτισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Οι δημοσιογράφοι δεν περιμένουν υποδείξεις. Αυτό λέγεται θράσος. Πας να βγάλεις από πάνω σου όλο αυτό που συμβαίνει, αντί να ζητήσεις ένα συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι δεν ακούσαμε ένα συγγνώμη. Σε όλες τις καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικό το να πεις ένα συγγνώμη. Αυτό τώρα ήταν αχρείαστο», σχολίασε από την πλευρά της η Ελένη Χατζίδου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: