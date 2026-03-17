Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Οι 3 κολλητές μου είχαν σχέση με τον Αντώνη και μου τον πρότειναν»

Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την απώλεια του συζύγου της, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Αντώνης Λυμπέρης στη ζωή της. Η ίδια εξομολογήθηκε πως από το πρώτο κιόλας ραντεβού ένιωσε ότι είχε βρει τον άνθρωπο της ζωής της, γεγονός που άλλαξε ολόκληρη την πορεία της.

Αποκάλυψε μάλιστα πως το αρχικό της σχέδιο ήταν να μετακομίσει μόνιμα στο εξωτερικό, όμως η γνωριμία τους ανέτρεψε κάθε προηγούμενη πρόθεσή της.

Όλα όσα είπε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη

«Ο Αντώνης ήταν ένας άντρας που είχε πολλές ερωμένες. Αγαπούσε τις γυναίκες. Ζήλευα πάρα πολύ. Μόνο με εκείνον ζήλεψα. Ξέρω ότι με λάτρεψε όπως λίγες γυναίκες λατρευτήκανε. Ήταν ένας ιδιοφυής άνθρωπος στις εκδόσεις, ήταν πρωτοπόρος», είπε μεταξύ άλλων η Έλενα Μακρή Λυμπέρη για την σχέση της με τον Αντώνη Λυμπέρη.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Το 2009 μας ήρθε μια τεράστια πρόταση εξαγοράς, του είπα να το κάνει και μου είπε “ποιος θα είμαι εγώ χωρίς αυτά;”. Μου είπε “εγώ ζω για αυτό, για το γραφείο μου, τους εργαζόμενους μου”. Έδωσε την τελική μάχη, έπεσε και βυθίστηκε μαζί με το καράβι. Γι’ αυτό με πειράζει η λοιδορία που δέχτηκε. Αυτό τον πλήγωσε, αυτό τον σκότωσε».

«Ήρθαν πολύ δύσκολες μέρες, χάθηκαν όλα. Η καθημερινότητα αλλάζει με έναν άντρα κλεισμένο στο σπίτι. Τοξικότητα. Τα δικαστήρια ήταν αμείλικτα. Ένας άνθρωπος που χάνει την επιχείρησή του στην Ελλάδα είναι σαν καταζητούμενος. Έπρεπε να μην υπάρχει, να μην ζει και να μην αναπνέει για πολύ κόσμο. Ξύπνησαν τα ταπεινά ένστικτα του κόσμου και υποβοηθήθηκαν από τα μέσα, ξύπνησε ο φθόνος. Ζήσαμε φρικτά πράγματα, απειλήθηκαν οι ζωές των παιδιών μου. Του είπα “θα πάμε μπροστά, θέλω πίσω τη ζωή μου”», αποκάλυψε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη για τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν.

Ο Αντώνης Λυμπέρης υπήρξε ένας από τους πλέον επιδραστικούς και οραματιστές εκδότες στη σύγχρονη Ελλάδα, διαμορφώνοντας καθοριστικά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου 2024, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του, Έλενα Μακρή Λυμπέρη, και τα τέσσερα παιδιά τους.