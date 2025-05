Το φετινό Met Gala θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 5 Μαΐου, με μια αισθητή απουσία, αυτή της Ναόμι Κάμπελ. Ένα όνομα συνώνυμο με την πασαρέλα και την αίγλη, η “μαύρη γαζέλα” έχει περπατήσει περισσότερες από 20 φορές στο κόκκινο χαλί του Met Gala και έχει κοσμήσει το εξώφυλλο της Vogue 66 φορές.

Ωστόσο, ένα και μόνο αιχμηρό της σχόλιο φαίνεται πως της κόστισε την πρόσκληση στην φετινή διοργάνωση.

Διαβάστε επίσης: Ναόμι Κάμπελ: Μοναδικές στιγμές χαλάρωσης με τα παιδιά της στα χιόνια – Η τρυφερή ανάρτηση

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν, η απουσία της Ναόμι Κάμπελ συνδέεται άμεσα με ένα δημόσιο “καρφί” που έριξε στην πανίσχυρη Άννα Γουίντουρ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πηγή στην «The Sun»: «Η Ναόμι βρέθηκε από μόνη της εκτός του Met Gala με εκείνο το σχόλιό της. Δεν πετάς έτσι καρφιά για τη βασίλισσα της μόδας και μετά περιμένεις να περπατήσεις στο κόκκινο χαλί της. Η Άννα δεν ξεχνάει, ούτε συγχωρεί. Αν η Άννα θέλει να φύγεις, φεύγεις. Τόσο απλά».

Η απουσία της Κάμπελ από τη λίστα των καλεσμένων δεν πέρασε απαρατήρητη, δεδομένης της πολυετούς και εμβληματικής της παρουσίας στο Met Gala. «Η Ναόμι είναι βασικό μέλος του Met Gala εδώ και δεκαετίες, οπότε η απουσία της από τη λίστα των καλεσμένων δεν πέρασε απαρατήρητη. Όλοι ψιθυρίζουν κι αυτό ακριβώς θέλει η Άννα – να υπενθυμίσει ποιος κάνει κουμάντο», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube την προηγούμενη εβδομάδα, η Ναόμι Κάμπελ είχε δηλώσει: «Είναι το τελευταίο μου. Δεν μπορώ. Είμαι πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ για μένα, το άγχος. Μπορεί να έχω βρεθεί 20 ή 21 φορές στο Met Gala».

Naomi Campbell 'is BANNED from Met Gala after attending the biggest night in fashion 21 times amid feud with Vogue's Anna Wintour' https://t.co/w4KZhpGMFD