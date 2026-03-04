Σάσα Μπάστα: «Μάλλον έχω αργήσει να κάνω δεύτερο παιδί»

Η Σάσα Μπάστα προχώρησε σε μία ειλικρινή και τρυφερή εξομολόγηση για τη μητρότητα, δηλώνοντας πως η κόρη της αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής της και πως η απουσία της ήταν το πιο δύσκολο στοιχείο κατά τη συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης «Φάρμα».

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στη βαθιά αλλαγή που έφερε η μητρότητα στη ζωή της όσο και στην επιθυμία της να αποκτήσει δεύτερο παιδί, παραδεχόμενη πως ίσως έχει καθυστερήσει.

«Η κόρη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ζω όλο στο έπακρο. Με βλέπεις πώς χαμογελάω όταν μιλάω για εκείνη. Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ και το δεύτερο», είπε για τη μητρότητα και το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί.

Η ίδια θυμήθηκε και το διάστημα της εγκυμοσύνης της, το οποίο είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιγράφοντας με χιούμορ τα σχετικά δημοσιεύματα της εποχής.

«Ήταν πολύ αστείο. Κάθε εβδομάδα έλεγαν “είναι έγκυος, είναι έγκυος”, αλλά δεν ήξεραν καν ότι είμαι σε σχέση. Με είχαν καλέσει σε συνέντευξη και ήμουν πέντε μηνών έγκυος και με ρωτούσαν “στα άμεσα σχέδιά σας θα θέλατε να κάνετε ένα παιδάκι;”. Τι να τους έλεγα εγώ τώρα; Ότι είμαι πέντε μηνών έγκυος;», είπε.

Παράλληλα, σχολίασε τα κατά καιρούς δημοσιεύματα που τη θέλουν να χωρίζει από τον σύζυγό της, επισημαίνοντας ότι η ίδια έχει μάθει να τα διαχειρίζεται, ωστόσο επηρεάζεται από το πώς αυτά αγγίζουν το οικογενειακό της περιβάλλον.

«Δεν με ενοχλούν εμένα, γιατί εγώ είμαι συνηθισμένη. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ενοχλεί τους γύρω μου. Όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, όσο μεγαλώνει είναι ακόμα πιο δύσκολο. Με ενοχλεί γιατί κι εγώ δεν φύτρωσα, έχω μια οικογένεια, όπως και ο σύζυγός μου. Πρέπει να “απολογηθώ” και στην οικογένειά μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην περίοδο συμμετοχής της στη «Φάρμα», εξηγώντας πως η απόσταση από την κόρη της ήταν για εκείνη η μεγαλύτερη δοκιμασία.

«Όταν ήμουν στη “Φάρμα”, ήταν πολύ δύσκολο να βιώνω την απόσταση με την κόρη μου. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που κερδίσαμε το έπαθλο επικοινωνίας, άκουσα τη φωνή της για πρώτη φορά να λέει “μαμά, μαμά” και μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί όταν είχα φύγει εγώ για το παιχνίδι δεν είχε αρχίσει να μιλάει. Ακόμα και τώρα αν δω το βίντεο, συγκινούμαι», είπε η τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα στέφθηκε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκός.