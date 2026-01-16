Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μέλπω Ζαρόκωστα

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών άφησε η αγαπημένη ηθοποιός και συγγραφέας Μέλπω Ζαρόκωστα, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η σπουδαία ηθοποιός, που ταυτίστηκε με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, «έσβησε» ήσυχα, έχοντας δώσει μια γενναία μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η δύσκολη μάχη με την υγεία της

Το τελευταίο διάστημα, η Μέλπω Ζαρόκωστα φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου λάμβανε την απαραίτητη φροντίδα. Όπως είχε αποκαλύψει ο γιος της σε δηλώσεις του τον περασμένο Νοέμβριο, η κατάσταση της υγείας της ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Παρά τις επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί και τις διαδοχικές νοσηλείες, η ηθοποιός έπασχε από άνοια και το προχωρημένο της ηλικίας της είχε προκαλέσει φθορά σε πολλά ζωτικά όργανα.

«Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες. Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει φθορά σε όλα τα όργανα», είχε δηλώσει ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η ανιψιά της, Νταίζη Γαλιατσάτου, με σχετική ανάρτηση.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 13:00.