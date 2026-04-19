Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθησαν τρία άτομα για την παράσυρση κι εγκατάλειψη της 16χρονης

Τρία άτομα συνελήφθησαν για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου στη Λιοσίων και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 16χρονης, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσυκλέτα, η οποία στη συνέχεια την εγκατέλειψε.

Σημαντικό ήταν το βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα που βρίσκονται στο σημείο, το οποίο αξιοποίησαν οι Αρχές για να εντοπίσουν τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης και ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής.

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και της έγινε αφαίρεση σπλήνας. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.

Το βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος δείχνει την ανήλικη να επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας ελέγξει δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει και την πετάει περίπου 30 με 40 μέτρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη σύγκρουση φαίνεται πως η μηχανή εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο.



