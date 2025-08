Dua Lipa: Η τραγουδίστρια έλαβε την κοσοβάρικη υπηκοότητα – Δείτε την γεμάτη «ευγνωμοσύνη» ανάρτησή της

Η Dua Lipa έλαβε κι επίσημα την κοσοβάρικη υπηκοότητα από την Πρόεδρο της χώρας, με την τραγουδίστρια να είναι ιδιαίτερα συγκινημένη. Μάλιστα, το γεγονός γνωστοποίησε και η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας ότι νοιώθει ευγνώμων.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ