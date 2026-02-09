Η Δώρα Αναγνωστοπούλου έδωσε το «παρών» στις κερκίδες του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επιλέγοντας να παρακολουθήσει από κοντά την κρίσιμη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Μega, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, απόλαυσε την ατμόσφαιρα του ελληνικού ντέρμπι, δείχνοντας το ενδιαφέρον της για τα αθλητικά δρώμενα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Δώρα Αναγνωστοπούλου: «Υπήρχαν γυναικείες “τρικλοποδιές” – Λύγισα πολλές φορές στη διαδρομή μου»

Ο φωτογραφικός φακός την κατέγραψε κατά την είσοδό της στις εγκαταστάσεις του φαληρικού σταδίου, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.

Με casual chic εμφάνιση που ταίριαζε στην περίσταση, η Δώρα Αναγνωστοπούλου ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη, ενώ δεν αρνήθηκε να χαμογελάσει στον φακό, τραβώντας πάνω της τα βλέμματα των παρευρισκόμενων πριν πάρει τη θέση της στις κερκίδες του σταδίου.

Δείτε παρακάτω την δημοσιογράφο: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Να θυμίσουμε ότι η Δώρα Αναγνωστοπούλου είναι παντρεμένη με τον, επίσης δημοσιογράφο, Περικλή Δημητρολόπουλο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο γιους.

«Είμαστε μαζί περίπου 20 χρόνια παντρεμένοι και η γνωριμία μας κρατάει πολύ περισσότερο. Είχαμε χαθεί κάποια χρόνια, δεν είχαμε ούτε επικοινωνία. Είμαι κάπου στον Ευαγγελισμό και κατεβαίνει ο Περικλής με ένα κράνος καλοκαιρινό, τον αναγνωρίζω και άρχισα να τον φωνάζω. Είπαμε να πιούμε έναν καφέ!», έχει δηλώσει η δημοσιογράφος.