Δημήτρης Σαμόλης: «Ήταν πικρό ότι ο πατέρας μου με αποδέχτηκε όταν με αποδέχτηκε και το ευρύ κοινό»

Ο Δημήτρης Σαμόλης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, αναφερόμενος στην πορεία του και τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Στρακαστρούκες». Ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε λεπτομέρειες για το ξεκίνημά του, εστιάζοντας στις επιλογές που τον οδήγησαν από την επιστήμη στον χώρο της τέχνης.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για τις σπουδές του στη Νομική τις οποίες αποφάσισε να μην ακολουθήσει επαγγελματικά, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του πατέρα του για την υποκριτική.

Όλα όσα είπε ο Δημήτρης Σαμόλης

«Ο πατέρας μου άρχισε να το αποδέχεται στις Άγριες Μέλισσες, αλλά για εμένα ήταν πιο πικρό ότι με αποδέχτηκε όταν με αποδέχτηκε και το ευρύ κοινό. Η αποδοχή πρέπει να έρθει πριν, όχι εκ των υστέρων. Εμένα με ενδιέφερε η αποδοχή πριν», είπε αρχικά ο καλλιτέχνης.

«Μπορεί να χειροκροτεί ολόκληρο το θέατρο κι εσύ να ψάχνεις αυτή τη μία θέση για το μπράβο που δεν είχες πάρει τότε. Σε αυτή την παράσταση που παίζω τώρα δεν έχει έρθει παραδόξως να με δει, γενικώς όμως έχει έρθει. Νιώθω αμήχανα όταν παίζω μπροστά σε δικούς μου ανθρώπους», εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Σαμόλης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: