Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Η ανανεωμένη εμφάνιση της παρουσιάστριας – «Σου κόβει δέκα χρόνια»

Με ανανεωμένο look εμφανίστηκε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στην εκπομπή «Στούντιο 4», η οποία ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της προγραμματισμένης στάσης εργασίας των δημοσιογράφων.

Εν μέσω των συζητήσεων που αφορούν το τηλεοπτικό μέλλον του διδύμου στην ΕΡΤ, η παρουσιάστρια επέλεξε να προχωρήσει σε μια ριζική αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου υιοθέτησε ένα κομψό κοντό καρέ, το οποίο απέσπασε αμέσως τα ενθουσιώδη σχόλια του συνεργάτη της, Θανάση Αναγνωστόπουλου. Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας το κούρεμα «καταπληκτικό».

Σημείωσε μάλιστα πως η νέα της κόμμωση της χαρίζει μια ιδιαίτερα νεανική όψη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «της κόβει δέκα χρόνια». Η παρουσιάστρια, φανερά ευδιάθετη, ανταπέδωσε με χιούμορ, σχολιάζοντας πως τα δέκα χρόνια είναι ένας ιδανικός αριθμός για μια τέτοια αλλαγή.

Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, το κλίμα ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές παρέμεινε ιδιαίτερα θερμό και ευχάριστο, με την αλλαγή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου να κλέβει τις εντυπώσεις στην έναρξη της εκπομπής.