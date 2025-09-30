Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Τον Χρήστο Μάστορα τον σταυρώσατε, ο Βασίλης Μπισμπίκης ζητάει και τα ρέστα»

Έξαλλος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά του Βασίλη Μπισμπίκη, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στους δημοσιογράφους, μετά την εμφάνισή του στο αυτόφωρο τη Δευτέρα (30.09.2025) για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε.

Ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, ξέσπασε κατά του ηθοποιού on air και άσκησε δριμεία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο ο Βασίλης Μπισμπίκης χειρίστηκε την υπόθεση και την επικοινωνία του με τα Μέσα.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο ηθοποιός κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, τόνισε με έμφαση: «Παιδιά συγγνώμη, εγώ χθες προσπάθησα να κρατήσω τα προσχήματα. Δεν αντέχω άλλο. Συγγνώμη, κύριε Μπισμπίκη δε θα σας ζητήσουμε και συγγνώμη. Το γεγονός είναι το εξής ξημερώματα Σαββάτου πήρε σβάρνα 2 έως 8 αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν έφταιγαν σε τίποτα».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα μπορούσε να είναι ένα ζωάκι, θα μπορούσε να είναι ένα παιδάκι. Δε θέλω να λαϊκίσω, αυτό έγινε. Ούτε μιλάω για αλκοόλ, αν ήπιε, αν δεν ήπιε, αν είχε προβλήματα υγείας. Χ@@@@α».

«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε και συγγνώμη τώρα… Λίγο κι αυτό με το περιθώριο… Τι είναι αυτό με το περιθώριο; Είναι κάποιου είδους πλυντήριο; Δεν κατάλαβα. Και 28 ώρες μετά τον κάλεσε η αστυνομία να παρουσιαστεί. Ποιος που θα κάνει τέτοιο πράγμα και την άλλη μέρα θα κάνει τη ζωή του, τις συνεντεύξεις του, θα έχει την πολυτέλεια να πάει να παρουσιαστεί 28 ώρες μετά; Ποιος;», τόνισε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: